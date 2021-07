Koophuis in Den Haag kost gemiddeld 433.800 euro

Je kan je weer inschrijven voor City Pier Night Walk

De inschrijving voor de vierde editie van de City Pier Night Walk is geopend. Op vrijdag 24 september is de vierde editie van het wandelevenement, op zondag 26 september is de NN CPC Loop.

Wandelaars kunnen kiezen uit twee afstanden: 6 of 12 kilometer. De wandeltocht loopt door sfeervolle, verlichte straten van Den Haag richting de boulevard van Scheveningen. De wandeling start om 18.00 uur op de Koekamp.

Kinderen tot 6 jaar mogen gratis meelopen. Iedereen boven de 6 jaar kan zich inschrijven op de website van de organisatie.

Het goede doel voor dit jaar is de Hersenstichting. Deelnemers kunnen bij inschrijven geld doneren aan de stichting.

