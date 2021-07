Bijna duizend meldingen in een maand over overlast Scheveningen: vooral over parkeerellende, geluidsoverlast en verkeersovertredingen

Laak, Scheveningen, Loosduinen en Haagse Hout krijgen slimme sensoren bij orac’s in strijd tegen afvaloverlast

Afval in de straten van Den Haag, in sommige buurten lijkt het onvermijdelijk dat je op een wandeling wat tegenkomt. Dat hebben ook verschillende stadsgenoten afgelopen weekend weer ervaren, maar ook doordeweeks blijft het afval zichtbaar in de straten. Slimme sensoren in orac’s, die aangeven wanneer deze vol zit, moeten er vanaf deze week ook in Laak, Haagse Hout, Scheveningen en Loosduinen voor zorgen dat de bakken op tijd worden geleegd.

‘Uiteraard zien we dat het zwerfafval een groot probleem is. Niet alleen in Transvaal, maar ook in delen van Laak en wijken in Escamp. We werken continu hard om het afvalprobleem aan te pakken. Het voelt af en toe als dweilen met de kraan open, maar de gemeente zit niet stil en werkt continu aan nieuwe plannen om de stad leefbaarder te maken’, zegt een gemeentewoordvoerder.

‘De ervaring leert dat de containers meestal niet vol zitten en waar dat wel het geval is, worden ze geleegd. Dat gebeurt beter mede dankzij de invoer van sensoren waarmee we kunnen zien of een orac vol dreigt te raken.’ Het zogenoemde dynamische inzamelen van afval gebeurt al in Segbroek, nu komen daar ook Laak, Haagse Hout (Benoordenhout, Bezuidenhout en Mariahoeve), Scheveningen en Loosduinen bij. Dat betekent dat bijna alle containers zullen worden geleegd op basis van de sensoren.

Tekst gaat verder onder tweet.

Goedemorgen in Laak.

Vervolg van gisteravond. Linnaeusstraat Genestetlaan en de Haagse Wek service sleept de zakken mee naar de Bragastraat. Jan Wapstraat Genestetlaan het is om te 😭😭 @GemeenteDenHaag @radilaak @bredemeijer @GroenLiesbeth #ongehoordlaak #wieruimtop pic.twitter.com/6Rz34sx3TQ — Manna Kloosterman (@Mannatje) July 6, 2021

Regelmatig veel afval op straat in Laak

Onder meer het stadsdeel Laak kan de hulp in strijd tegen het afval goed gebruiken. Op haar wandelroute door Laak kwam Margot dit weekend veel afval tegen bij bomen, naast afvalbakken, naast orac’s en bij uitpuilende afvalbakken. ‘Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden’, schrijft ze in een tweet gericht aan wethouders Hilbert Bredemeijer (CDA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). ‘In het stukje van ⁦de gemeente Rijswijk⁩ is het overigens schoon.’

In Laak wordt al langer geklaagd over het afval. Bewoners rondom het het Pasteurplein hingen onlangs al de ramen vol met foto’s van afval dat zij voor de deur, naast de orac’s, aantreffen. Vorig jaar maakte de in Laak wonende Ingrid Konings een ludieke ansichtkaart vol afvalfoto’s: ‘Groeten uit Laak’.

Tekst gaat verder onder tweet.

‘Kak in boomspiegels’

Bij zijn avondwandeling door het Oude Centrum trof Maarten de Zwart veel rotzooi aan op zijn route. ‘Afval, smerige stoepen en straten, kak in boomspiegels, afgemaaide klimplanten, pisplekken, racende en wild geparkeerde auto’s, brommers door voetgangersgebieden. Triest hoe Het Oude Centrum onderhouden en gehandhaafd wordt’, zo valt op Twitter te lezen.

Melding maken bij de gemeente heeft weinig nut, zo ervaart De Zwart. ‘Er verandert helemaal niks. Behalve na tientallen poepmeldingen zonder reactie eindelijk een bericht dat dat ook helemaal geen zin heeft. Daar stoppen we dan nu ook maar echt mee.’ Hondenpoep wordt niet door de gemeente opgeruimd zo valt te lezen.

Tekst gaat verder onder tweet.

Avondwandeling door mijn wijkje. Afval, smerige stoepen en straten, kak in boomspiegels, afgemaaide klimplanten, pisplekken, racende en wild geparkeerde auto’s, brommers door voetgangersgebieden. Triest hoe Het Oude Centrum onderhouden en gehandhaafd wordt. pic.twitter.com/2Ui9nIUTec — Maarten de Zwart (@zwart_maarten) July 4, 2021

‘Ik erger mij elke dag weer’

Ook na het weekend zijn de klachten, en het afval zichtbaar in Haagse straten. ‘Ik erger mij elke dag weer aan vuil wat naast die containers wordt geplaatst waardoor vogels (zoals de meeuwen) die zakken open plukken om voedsel er uit te halen’, tweet Tejo Wanders.

Tekst gaat verder onder tweet.

Vanmorgen loop ik weer door mijn wijk en zoals elke dag kom ik weer een hoop zwerfvuil tegen bij de afvalcontainers. Ik erger mij elke dag weer aan vuil wat naast die containers wordt geplaatst waardoor vogels (zoals de meeuwen) die zakken open plukken om voedsel er uit te halen. pic.twitter.com/61pIhShDIJ — Tejo Wanders (@TejoWanders) July 6, 2021

Strakke straatreiniging en harde handhaving

Aan het eind van 2020 kondigde het stadsbestuur aan dat ‘strakke straatreiniging en harde handhaving’ er voor moet zorgen dat de komende jaren de hoeveelheid troep in de straten wordt verminderd. Schoonmaak, voorlichting, bewustwording en handhaving zijn voor het stadsbestuur de methodes om te komen tot een schonere stad. Dat is onderdeel van het programma Schone Stad 2021-2022 wat aan het einde van dit jaar tussentijds wordt geëvalueerd.

Gemiddeld 5.000 keer per jaar wordt in het vuilnis gezocht naar gegevens van een dader zodat deze een boete krijgt. In 2020 is 3.500 keer zo’n boete uitgedeeld. Daarnaast wordt er gewerkt aan een pilot met cameratoezicht op overlastlocaties. In Den Haag zijn er 100 hotspots bekend waar bijplaatsingen van afval zijn, deze worden op zaterdagen weggehaald. De meeste hotspots zijn te vinden in het Centrum, waaronder Transvaal en de Schilderswijk.

In totaal zijn er in de stad 6.700 restafvalcontainers te vinden, 80 procent van de huishoudens kan daardoor gebruik maken van ondergrondse containers. Deze worden twee keer per week geleegd. ‘Op enkele locaties waarvan bekend is dat de containers snel vol raken, wordt extra geleegd.’ Daarnaast zijn er dus ook de orac’s met slimme sensoren waardoor ze worden geleegd wanneer dat nodig is.

@GemeenteDenHaag Pittoresque beelden van een ontwakend Laak. Laakkade 391 #ongehoordlaak

Wanneer worden gaan er op structurele basis controles worden uitgevoerd (ongezien) en boetes uitgedeeld? pic.twitter.com/it233XiII7 — Kirsten (@kirsten38046839) July 5, 2021

LEES OOK: