Op het #Binnenhof in #DenHaag heeft een man zichzelf overgoten met een vloeistof. We staan in contact met deze persoon en de hulpdiensten zijn ter plaatse. Het Binnenhof is uit voorzorg ontruimd. Meer informatie volgt via dit kanaal.

— Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) July 9, 2021