Extra borden geplaatst op Escamplaan om te waarschuwen voor de poller

Op de Escamplaan zijn tijdelijk extra grote borden geplaatst die waarschuwen voor de poller. Sinds begin juni is de verkeerssituatie veranderd en ligt er naast het HagaZiekenhuis een busbaan met pollers. Allerlei borden ten spijt, er zijn inmiddels al 24 auto’s op geknald. Daarom staan er nu grote borden.

'Let op. Paal in wegdek', staat er op de grote borden langs de kant van de weg. Er stonden al verkeersborden die waarschuwden voor de poller en borden met een geslotenverklaring. Maar dat mocht niet baten.

Nadat een automobilist vorige week de hele poller eruit reed werden er nog pionnen neergezet en staan er verkeersregelaars. Sindsdien zijn er geen ongelukken meer geweest met de omhoogkomende paal.

Niet te missen… tijdelijke borden neergezet bij de afsluiting Escamplaan. pic.twitter.com/e13wfGWCru — Robert van Asten (@RvanAsten) July 8, 2021



Verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (D66) zei vorige week in Haags Bakkie dat er wordt uitgezocht wat voor de Escamplaan de beste manier is , zijn dat gewoon de pollers of is het beter om er camera's neer te zetten. Dan worden automobilisten die over de busbaan rijden geflitst en krijgen een bekeuring.

