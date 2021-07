Kabinet verscherpt waarschijnlijk coronamaatregelen, kijk naar de persconferentie via Den Haag TV

Het demissionaire kabinet maakt zich zorgen over de snelle toename van de besmettingen, ook omdat miljoenen mensen nog niet volledig zijn gevaccineerd. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven vrijdagavond om 19.00 uur weer een persconferentie. Dan worden de details van de aanscherpingen bekend. De persconferentie is live te zien via Den Haag TV.

De horeca moet de komende tijd mogelijk om middernacht weer dicht. Het demissionaire kabinet denkt erover die maatregel vanavond al te laten ingaan.