Peter staat met pop-upwinkel van Rechtstreex midden op de Grote Markt

Op de Grote Markt kan je vanaf nu elke woensdag lokale producten kopen bij de pop-upwinkel van Rechtstreex. Elke woensdag bouwt wijkchef Peter Legget zijn winkel op, op de veranda midden op het plein. ‘Ik hoop dat dit initiatief mensen aanspreekt die de lokale economie willen steunen en ondertussen de vruchten willen plukken van verse en heerlijke streekproducten.’

Online kunnen mensen hun boodschappen bestellen die Peter vervolgens voor ze klaar zet in een persoonlijk kratje. Er zijn groenten van kwekerij Eko Logisch, koffie van de Roast Factory, brood van Bakker Klink, eieren van StolWEItjes, kaas van Captein en zomerfruit van plukkerij Framblij.

Peter werkte drie jaar in de horeca bij De Zwarte Ruiter en Hoender en Hop. 'Tijdens mijn horeca-werkzaamheden viel het me op dat veel klanten meer inzicht willen in de herkomst van hun eten en wat voor impact het heeft op het klimaat. Lokaal eten maakt echt het verschil en ik ben blij dat ik als wijkchef onderdeel kan zijn van deze ethische en duurzame voedselketen.'

100 boeren en makers

Het lokale voedselbedrijf Rechtstreex opende onlangs een eigen distributiecentrum op de Binckhorst om klanten in en om Den Haag te kunnen voorzien van lokale boodschappen.

'Op onze website kan je etensboodschappen van zo'n beetje 100 boeren en makers uit de regio vinden. Die kun je online bestellen en dan ophalen bij een wijkpunt bij jou in de buurt. Zo kun je boodschappen doen bij boeren uit de Haagse regio en weet je precies waar je eten vandaan komt', vertelde initiatiefnemer Maarten Bouten eerder in Haags Bakkie op Den Haag FM.