Uittips: Parade, Zuiderpark Live en Harrie Jekkers, dit is er te doen in Den Haag

Spuigasten over ‘aanslag op rechtsstaat’ en ontwikkelingen Zuidwest

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend aandacht besteed aan de aanslag op Peter R. de Vries, veiligheid en de ontwikkelingen in Zuidwest

De poging tot moord op Peter R. de Vries, journalist, woordvoerder, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en vaste gast aan tv-stamtafels, roept associaties op met de aanslagen op Theo van Gogh en Pim Fortuyn. Invloedrijke publieke figuren die belangrijke rollen in de publieke opinie speelden die hen ten slotte fataal werden, in handen van gemotiveerde daders. Waarom noemden demissionair premier Mark Rutte, justitieminister Ferd Grapperhaus en ook onze koning het 'een aanslag op de rechtsstaat'? En hoe is het gesteld met onze veiligheid? Tweede Kamerlid Ingrid Michon (VVD) is te gast in Spuigasten.

Den Haag Zuidwest staat aan de vooravond van een zeer ingrijpende periode. Woningcorporatie Staedion, de gemeente Den Haag en projectontwikkelaar Heijmans hebben de ambitie om van de wijken de Dreven, Gaarden en Zichten 'een betere en mooiere buurt' te maken. Die ambitie willen ze waar maken door de komende jaren verouderde woningen te slopen voor nieuwe, en extra huizen bij te bouwen. Donderdag ondertekenen alle partijen die betrokken zijn bij de aanpak van de wijken de intentieverklaring met de naam: Het verbond van Zuidwest. Het is de start van een ongetwijfeld roerige tijd. Wat staat de bewoners en de stad te wachten? Wethouder Martijn Balster (PvdA) licht de plannen toe.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40, KPN-kanaal 1312 of Caiway-kanaal 67).