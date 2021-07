Uittips: Parade, Zuiderpark Live en Harrie Jekkers, dit is er te doen in Den Haag

Veel muziek en festivals en de solovoorstelling van Harrie Jekkers. Vanaf dit weekend zijn er weer allerlei leuke activiteiten te doen in de stad. Samen met Den Haag To Go zetten we wat tips voor je op een rij.

Zuiderpark Live 9 juli – 7 augustus

Op 9 juli begint een reeks optredens in het Zuiderpark Theater tijdens Zuiderpark Live . Onder anderen Douwe Bob, Son Mieux, Milow, Rolf Sanchez, Dewolff en Pink Project (met de muzikale nalatenschap van Pink Floyd) treden op. Ook is er een familieshow van Juf Roos en staan cabaretiers Guido Weijers en Sjaak Bral op het podium.

Bezoekers hoeven zich niet te laten testen, want op het terrein en de tribune geldt de anderhalve meterregel.

[instagram:https://www.instagram.com/p/CPp9Yt3qfWf/]

Parade

De Parade is al lang en breed begonnen maar je kan nog tot 18 juli genieten van theatervoorstellingen in het Westbroekpark. Het festival duurt dit jaar langer dan voorgaande jaren.

Je kiest dit jaar voor een compleet pakket met eten en voorstellingen. Op veilige afstand zit je aan je eigen tafeltje en wordt je bediend terwijl je geniet van de artiesten. Er zijn verschillende pakketten met verschillende tijden.

[instagram:https://www.instagram.com/p/CQ3Q0CXlk1v/]

Muziekfestival Den Haag Leeft

Op zaterdag 10 juli begint het muziekfestival Den Haag Leeft in de Boekhorststraat. Tijdens het festival voor een straat omgetoverd tot podium voor artiesten en waar aandacht is voor lokale ondernemers.

Op 24 juli is de beurt aan de Frederikstraat.

[instagram:https://www.instagram.com/p/CQD5DT_t-kA/]

Koomans Poppentheater

Op zaterdag is om 14.00 uur bij Koomans Poppentheater de voorstelling De Apenbroodboom te zien. Het is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar.

Wasco de Wasbeer komt de postbode helpen, want op het postkantoor is het altijd druk. Hij mag een pakje bezorgen bij Hendrik-Jan, die op de Kale Berg woont. Wasco neemt zijn tentje mee en gaat op pad. Tijdens het kamperen, ontmoet hij Max de Mol en samen reizen ze verder. Dan is het pakje opeens leeg. Weten de Apenijnen er meer van? Wasco bedenkt samen met Hendrik-Jan een plan, bouwt een machine en ontdekt waarom de Apenbroodboom zo speciaal is.

UIT HET GAREEL: ART MARKET

Tijdens het The Hague Contemporary Art Weekend kan je op zaterdag 10 juli kunst kopen van jonge Haagse kunstenaars in de foyer van club PAARD.

Er zijn 20 stands met kunstwerken zoals verschillende soorten prints, grote en kleine werken, T-shirts, totebags en vinyl. Je kan heerlijk neuzen onder het genot van een biertje en chille muziek.

De prijzen van de kunstwerken variëren van 1 euro tot maximaal 250 euro. De markt is geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.

[instagram:https://www.instagram.com/p/CQ-q300tt5J/]

Harrie Jekkers in de Koninklijke Schouwburg