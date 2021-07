Uittips: Parade, Zuiderpark Live en Harrie Jekkers, dit is er te doen in Den Haag

Workshops en fietstocht door de Binckhorst bij Culturele Zomerschool in Leidschenveen-Ypenburg

Nu de zomervakantie voor de deur staat (16 juli begint die) is de Culturele Zomerschool weer te vinden in de bibliotheken van Leidschenveen en Ypenburg. Voor kinderen zijn er in juli en augustus workshops en volwassenen kunnen onder meer mee met een fietstour door de Binckhorst.

In de eerste week van de zomervakantie is er Maak je zomer! Volwassenen en kinderen kunnen dan verschillende workshops volgen waaronder percussie (voor kinderen van 7 tot 9 jaar oud), in vijf ochtenden leer je trommelen, roffelen, klappen en verschillende instrumenten te bespelen. Voor volwassenen is er onder meer de workshop Creatief Schrijven, onder leiding van schrijfster Bianca de Boer werk je aan je eigen schrijfvaardigheden.

Voor kinderen

Voor kinderen is er op 22 juli Bodysounds, een workshop voor kinderen van 7 tot 10 jaar waarbij muziek maken met het eigen lichaam centraal staat. Twee weken later, op 5 augustus, is er Graffiti Art, een workshop waarbij kinderen vanaf 8 jaar zelf aan de slag gaan om een kunstwerk te maken. Kinderen krijgen hiervoor begeleiding van een kunstenaar van STYLES Company.

Voor volwassenen

Voor volwassenen is er op 12 augustus Street Art Tour, dat is een fietsexcursie langs graffiti en het industriële erfgoed in de Binckhorst. Tijdens de tour vertelt kunsthistorica Wendy Fossen van Casa dell’Arte over wat er te zien is in het gebied. Eind augustus, de 26ste, is er een schrijfworkshop Haiku over eten. Een haiku is van oorsprong een Japanse dichtvorm, het is een kort, niet-rijmend gedicht van (meestal) 17 lettergrepen in drie regels. In deze workshop kan je zelf schrijven over smaken en geuren, over texturen en geluiden.

Voor alle activiteiten van de Culturele Zomerschool moet er gereserveerd worden. Het is per persoon mogelijk om aan maximaal een activiteit mee te doen.

LEES OOK: Bijna zomervakantie: meer dan 80 activiteiten te doen met de vakantiepas