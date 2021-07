Verswinkel en brood voor schoolgaande kinderen, Voedselbank in Laak wil meer doen

Leo van Rheenen van Voedselbank Laak is trots dat zijn voedselbank deze week officieel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). ‘Mijn dag kan niet meer kapot’, zegt hij. Onder de naam Stichting HARLIN hoopt hij meer te kunnen gaan doen. HARLIN staat daarbij voor Honger, Armoe, Regio Laak In Nood. ‘Wij doen meer dan alleen voedsel verstrekken.’

‘Nu het geregistreerd is kunnen we fondsen gaan aanschrijven’, zegt Leo tevreden. Met dat geld moet er straks een verswinkel komen en hij wil broodpakketten voor kinderen in Laak gaan maken. Ook blijft men samenwerken met Voedselbank Haaglanden. ‘In onze beschrijving staat duidelijk dat we een samenwerking met ze hebben.’

Nu wordt er zes dagen per week in het pand aan de Ketelstraat gewerkt aan de voedselpakketten voor cliënten van de voedselbank. ‘Ook op zaterdag, om zo twee dagen per week voedsel te kunnen verstrekken.’ De tijd gaat daarbij op aan het ophalen van donaties en dat vervolgens ook goed te houden voor de pakketten op donderdag en vrijdag worden uitgedeeld.

Verswinkel

Daarnaast wil Leo voor zijn cliënten dus een verswinkel realiseren. ‘Dat winkeltje. Daar liggen producten zoals bij de supermarkt, ze zijn vers. Denk aan bijvoorbeeld eieren en kaas. Met een cadeaukaart kunnen ze dan zelf wat uitzoeken. We willen daarvoor gaan inzamelen om dat het mogelijk te maken.’

Zijn winkel zou in hetzelfde pand aan de Ketelstraat moeten komen. ‘Dan maak ik een lokaal leeg en die richt ik in als winkeltje.’ Daarvoor moet Leo nog wel toestemming krijgen van Bewaakt & Bewoon. ‘Dat is zeg maar onze verhuurder.’

‘Er gaan kinderen naar school zonder eten’

Maar daar komt dus meer bij, zo wil Leo broodpakketten maken voor kinderen in het stadsdeel. ‘Er gaan kinderen naar school zonder eten. Dan is de motivatie bij een kind weg: er zit geen energie in. En een gezond kind leert beter’, stelt Leo. ‘Daarom willen we dat gaan doen op schooldagen.’

‘Ik heb vrijwilligers die straks broodjes gaan klaarmaken.’ Met de bus moeten die broodjes vervolgens bij scholen worden langsgebracht. In overleg met de gemeente hoopt Leo dit plan te kunnen verwezenlijken. ‘Ik heb gevraagd welke scholen voor deze hulp in aanmerking komen. Een lijst zou mooi zijn, met daarbij wat ze willen eten. Maar ik wil ook wel zelf contact opnemen.’

‘Het vraagt veel voorbereiding’

Leo heeft er duidelijk zin in om alle plannen voor elkaar te krijgen. ‘Mij kennende gaat het nooit snel genoeg’, zegt hij lachend. Maar hij is ook realistisch: ‘Het vraagt veel voorbereiding, bij zo’n winkel zijn ook systemen nodig om alles te registreren.’

De registratie van Harlin in de KvK is in ieder geval een eerste, helpende stap. ‘Ik kan nu mensen gaan overhalen om te helpen, zodat we kunnen doen wat we willen doen. Alles wat wij willen is in het belang van de voedselbank en haar cliënten. Daar doen we het voor.

LEES OOK: Voedselbank Laak vindt parkeerplaats voor nieuwe bus