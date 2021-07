Zeilevenement met 40 catamarans op Zuiderstrand dit weekend

Uit het hele land komen dit weekend zeilers naar het Zuiderstrand voor een zeilevenement met catamarans. Twee dagen lang worden er wedstijden gehouden bij de Haagsche Kustzeilvereniging (HKZV), tussen De Staat en De Kwartel. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur.

Maar liefst 40 catamarans doen dit weekend mee aan wedstrijden. Er doen ook jeugdboten mee met jongeren van 13 tot 16 jaar. Catamaranzeilen is een sport voor iedereen. ‘Het is geen typische mannensport, minstens acht vrouwenteams hebben zich ingeschreven’, aldus de organisatie.

Om ervoor te zorgen dat zwemmers en zeilers elkaar niet in de weg zitten worden er extra baywatches ingezet. Op zee liggen een start/finishboot en twee reddingsboten om de wedstrijd in goede banen te leiden. Zondag is de prijsuitreiking.

Catamaranzeilen

Volgens HKZV is catamaranzeilen weer een stuk populairder geworden. ‘Tijdens de lange lockdowns ontdekten steeds meer mensen hoe leuk het is om een bootje te hebben, vooral als je dicht bij het water woont. Het is ook niet heel ingewikkeld om te leren en ook niet leeftijdsgebonden. De oudste deelnemer is de zeventig ruim gepasseerd. Je hebt wel een goede conditie nodig om op zee te zeilen.’

Zeilvereniging HKZV is opgericht in 1974 en heeft 130 leden. In de zomermaanden wordt er bijna elke dag gezeild, een walschipper houdt de boten op zee in de gaten. Drie keer per week zijn er lessen voor kinderen vanaf 12 jaar.