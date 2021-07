Brand geblust in Haagse Hogeschool, flinke waterschade door sprinklerinstallatie

Wodan Boys en Billie Eilish in De Nieuwe Van Nierop

Knokpartij en steekincident in Vierhoutenstraat: één gewonde en één aanhouding

De politie heeft één man aangehouden na een steekincident in een woning aan de Vierhoutenstraat in Rustenburg-Oostbroek. Meerdere mannen gingen daar in de nacht van zaterdag op zondag op de vuist, zegt een woordvoerder van de politie.