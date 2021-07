Marcel Verreck: ‘Shakespeare schreef al in 1600 over ons eeuwige voetbaldrama: ‘Much ADO about nothing”

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt onder andere over ADO Den Haag.

‘Wiliam Shakespeare heeft in 1600 al over dit eeuwige drama een toneelstuk over geschreven: ‘Much ADO about nothing.’ De club hangt aan een zijden draadje en het zou me niets verbazen als dat nu echt knapt.’