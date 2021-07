Marcel Verreck: ‘Shakespeare schreef al in 1600 over ons eeuwige voetbaldrama: ‘Much ADO about nothing”

Wodan Boys en Billie Eilish in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Wodan Boys en Billie Eilish (foto).

Wodan Boys kondigde al concerten, songs en een kort album aan, maar opeens hoorde je niets meer van deze Haagse jongens. Was het een belofte of een mythe? (spoiler: er kwam een lockdown tussendoor) Gelukkig dropte vrijdag hun debuut-EP en blijkt Wodan Boys geen mythe maar maken ze de belofte waar. Van de Haagse band rond Thomas van der Want (Soul Sister Dance Revolution/NIKO) en Mikkie B Wessels (Taymir) hoor je zondagavond een song. Meer Haagse muziek is er van Verdwaalde Kunstenaar, Goldband en internationaal opvallende bubbling-dj De Schuurman. Over een paar weken komt het nieuwe album van Billie Eilish, vanavond alvast een track, net als van te verwachte platen van Jungle en Yola.

Meer nieuwe releases zijn er van Foo Fighters, Celeste, Anne Soldaat, Rowwen Heze, Wies, Tom Odell, Courtney Barnett, Curtis Harding en Sufjan Stevens.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).