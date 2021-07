Overlast van deelscooters Scheveningen: GO Sharing zet parkeercoaches in

Ypenburg heeft primeur: eerste pumptrack van de stad geopend

Skateboarden, stuntsteppen, mountainbiken. Het kan allemaal op de eerste pumptrack van Den Haag. Zaterdagmiddag opende wethouder Kavita Parbhudayal de spectaculaire nieuwe baan op het vernieuwde skatepark in de Haagse wijk Ypenburg.

Een pumptrack is een spannend parcours met heuvels en bochten, waar je met je skateboard, step of BMX-fiets goed snelheid kunt maken. Joey raast eroverheen met zijn step. 'Door al die heuvels ga je steeds sneller. Dat vind ik er zo leuk aan', zegt hij tegen mediapartner Omroep West .

Het skatepark in Ypenburg was aan een opknapbeurt toe. Robin van der Sprang, die er dagelijks te vinden is, besloot een mailtje naar de gemeente te sturen. 'Toen zijn we gaan praten. Niet alleen met de skateboarders, maar ook met de steppers en de BMX-ers. En nu hebben we dit, met een pumptrack erbij. Helemaal top.'

'Aantrekkelijk houden'

'In de coronatijd zagen we hoe belangrijk het is om de buitenruimte aantrekkelijk te houden', legt wethouder Kavita Parbhudayal uit. 'Zodat kinderen naar speelvoorzieningen kunnen en jongeren kunnen skaten. Daarom zijn we er snel mee aan de slag gegaan.'

'Ik had gevraagd om een rail, omdat ik beter wil leren railskaten', zegt Jayden. 'En die rail is er nu. Het is gewoon heel leuk om hier te skaten. En een goede plek om vrienden te maken.'