48 lachgasflessen gevonden in kofferbak

Handhavers hebben 48 flessen lachgas in beslag genomen. Tijdens een controle zagen handhavers in burger een overdracht van lachgastanks. De tanks werden van de ene in de andere auto gezet, meldt Handhaving Den Haag op Instagram.

De personen die daarmee bezig waren zijn staande gehouden en samen met de politie hebben de boa’s de kofferbak gecontroleerd. Daar vonden ze de 48 flessen. In welke wijk dit precies was, is nog niet bekendgemaakt.

Volgens de website van de politie is vervoer van lachgas niet verboden, maar met meer dan twee kilo mag je niet de straat op. Als je meer dan twee kilo vervoert gelden er speciale regels. ‘Dan gelden extra eisen voor het voertuig en de chauffeur, zoals ladingzekering, etikettering van de gasflessen en een specifieke opleiding. De meeste particulieren voldoen niet aan die eisen’, zegt Arnoud van Vliet, Team Transport en Milieucontrole.

Lachgasverbod

Lachgas is al een tijdje populair om te gebruiken. Vanaf 1 mei geldt er in Den Haag een lachgasverbod. Je mag het op straat niet meer gebruiken of verhandelen.