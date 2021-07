Nog deze zomer een slagboom op Strandweg tegen overlast op Scheveningen

Er komt nog deze zomer een slagboom op de Strandweg op Scheveningen. Voor de toekomst moet gekeken worden welke oplossing het best kan worden ingezet in de strijd tegen onder meer straatraces in de buurt en het flaneren op de weg. Met het voornemen wil het stadsbestuur de overlast op Scheveningen tegengaan.

Deze zomer zet het stadsbestuur in op het behouden van het parkeren, ‘in combinatie met fysieke afsluiting van de Strandweg’. In eerste instantie zal dat worden gedaan met hekken en verkeersregelaars, zoals eerder al gebeurde. Later zal er een slagboom moeten komen. Wethouder Anne Mulder (VVD) gaf eerder aan racen of flaneren op de weg tegen te willen gaan.

Een oplossing voor de toekomst kan zijn om de Strandweg om te zetten tot parkeerterrein. Volgens het stadsbestuur heeft dat de meeste invloed op het gebruik van de weg en het gedrag van bezoekers. ‘Deze variant kan echter, los van de hoge kosten, niet deze zomer worden gerealiseerd. Het verdient wel aanbeveling deze optie nader te onderzoeken voor zomer 2022 en verder.’

LEES OOK: