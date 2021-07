Ooggetuigen geschokt na mogelijke schietpartij Leggelostraat: ‘Slachtoffers waren er heel ernstig aan toe’

‘Dit is echt zo zinloos. Zo zinloos.’ De schrik zit er nog goed in bij een van de bewoonsters die vlakbij het Parnassia-gebouw aan de Leggelostraat in Den Haag woont, waar maandagochtend meerdere mensen gewond raakten. ‘Het komt ineens verschrikkelijk dichtbij.’

De bewoonster was op het moment dat de hulpdiensten kwamen haar honden aan het uitlaten. ‘Ik liep hier dus in de buurt en zag ineens allemaal politie, ambulances en helikopters komen’, vertelt ze aan mediapartner Omroep West. ‘Ze reden richting een flat waarin mensen wonen die ik ken, dus ik ben gelijk gaan kijken of het niet bij hen was. Even kijken of er niets aan de hand was.’

De hulpdiensten bleken niet voor die bewuste flat te komen, maar voor Parnassia. ‘Het bleek dus net om de hoek te zijn. En op het moment dat ik daar aankom, wordt het eerste slachtoffer met een bebloed hoofd naar buiten gebracht op een brancard.’

Slachtoffers er ernstig aan toe

Niet lang daarna worden er volgens de ooggetuige nog twee slachtoffers naar buiten gebracht. ‘Dat waren een man en vrouw’, beschrijft ze. ‘Ze hadden allemaal een bebloed hoofd en waren er echt heel ernstig aan toe. Er is ook eerst een trauma-arts naar binnen geweest om ze te stabiliseren.’ Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen of er inderdaad drie slachtoffers bij Parnassia zijn gevallen. In de officiële berichtgeving noemt de politie twee gewonden.

Thomas, een patiënt, was op het moment van het incident binnen bij Parnassia. ‘Ik hoorde twee klappen. Ik dacht eerst dat iemand iets in de gang had laten vallen. Wel hoorde ik al snel sirenes van ambulances en politie. Eerst dacht ik dat er iets in de omgeving was gebeurd, maar toen ik naar buiten liep zag ik overal politie en was het duidelijk dat er in het pand iets was gebeurd.’

‘Het was heel confusing’

De patiënt is geschrokken van het incident. ‘Het was raar. Het was heel confusing, want ik wist niet precies wat er was gebeurd. Ik had die klappen ook niet direct gerelateerd aan wat er was gebeurd. Maar al snel vertelde men dat die klappen schoten waren en toen was het wel even schrikken. Maar ik heb verder niet veel gezien, dus voor mij valt het mee. Het is erger voor de mensen die erbij waren.’

Ook de bewoonster is flink geschrokken van de gebeurtenissen. ‘Het raakt je emotioneel. Het komt ineens zo dichtbij en het is zo zinloos. Zo zinloos. En dan is de dader nu dood’, zo verwijst de bewoonster naar de overleden persoon die later in de middag in een auto om de hoek in de Haveltestraat is gevonden. ‘Hij is daar dood aangetroffen met een pistool naast zich. Het pistool dat ook binnen is gebruikt. Het ziet er dus naar uit dat hij zelfmoord heeft gepleegd.’ De politiewoordvoerder kan ook niet bevestigen of er inderdaad een wapen is gevonden.

Alle ruiten ingegooid

De vrouw woont al lang in de omgeving van de Leggelostraat en vertelt dit nog nooit eerder meegemaakt te hebben. ‘Dit is een volksbuurt. De wijk is heel gemengd, waar iedereen door elkaar woont. Van hoog- tot laagopgeleid en van jong tot oud. Van Parnassia hebben we hier absoluut geen overlast.’

De bewoonster kan zich maar één ander voorval herinneren. ‘Lang geleden is er een keer iemand doorgedraaid en die heeft hier alle ruiten ingegooid. Maar dat is al weer twintig tot dertig jaar geleden. Verder gebeurt hier nooit iets. Soms heb je een klein incidentje met iemand die de weg kwijt is. Maar dan heb je het over mensen die in zichzelf praten. Het is normaal nooit gewelddadig. Daarom is het zo schrikken nu. Het komt nu zo verschrikkelijk dichtbij.’

LEES OOK: Overleden persoon gevonden na ernstig geweldsincident Leggelostraat