Winkel Weekday in de Venestraat gaat eind deze week dicht

Overleden persoon Haveltestraat is verdachte van geweldsincident Leggelostraat

Meer in

De overleden persoon die de politie maandagmiddag heeft aangetroffen in een voertuig op de Haveltestraat blijkt de verdachte te zijn van het geweldsincident wat eerder op de dag plaats vond in zorginstelling Parnassia. Er is nog geprobeerd de verdachte te reanimeren, laat de politie weten.

‘Terwijl de hulpverlening aan de slachtoffers in volle gang was, werd in een auto op de Haveltestraat een zwaargewonde man aangetroffen. Reanimatie mocht niet meer baten, de 67-jarige man uit eveneens Rijswijk overleed ter plaatse.’

Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang, maar volgens de politie is duidelijk dat de man uit de auto op de Haveltestraat als verdachte van het incident op de Leggelostraat moet worden aangemerkt. Hij zou zelf een einde aan zijn leven hebben gemaakt.

Bij Parnassia aan de #Leggelostraat in #DenHaag zijn 2 personen zwaargewond geraakt bij een ernstig geweldsincident. Kort daarop is vlakbij in een auto op de Haveltestraat een overleden persoon aangetroffen. Dit blijkt om de verdachte te gaan. https://t.co/dRWENb0P8G — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) July 12, 2021

Bij het incident aan de Leggelostraat raakten twee personen zwaargewond, zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De twee slachtoffers, een 36-jarige Rijswijkse en een 53-jarige man uit Rijswijk, waren in het pand van de zorginstelling aanwezig toen de politie daar kwam. ‘Dat alle betrokkenen uit Rijswijk komen, lijkt vooralsnog op toeval te berusten en geen link met het incident te hebben’, stelt de politie.

‘Voor omstanders, patiënten en medewerkers van Parnassia is dit een groot en ingrijpend incident. We bieden hulp waar we kunnen. Ik leef mee met getroffenen en hun naasten en geliefden die zich nu grote zorgen maken’, liet burgemeester Jan van Zanen eerder op de dag al weten.

Foto: Regio 15

LEES OOK: