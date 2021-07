Overlast van deelscooters Scheveningen: GO Sharing zet parkeercoaches in

Stadsbestuur komt met coronasteun voor kleine vrijwilligersorganisaties

Kleine vrijwilligersorganisaties zoals scoutingverenigingen, bewonersorganisaties en buurt- en wijkverenigingen krijgen financiële steun van het stadsbestuur. Ze doet dit omdat ook deze clubs geraakt zijn door de coronacrisis en ze vaak geen gebruik kunnen maken van bestaande compensatieregelingen.

De zogenoemde kleinere organisaties kunnen maximaal 1500 euro krijgen van de gemeente, in totaal is er 450.000 euro beschikbaar waardoor zeker 300 organisaties gebruik kunnen maken van de steun. Een aanvraag kan tot 1 september worde ingediend.

‘Veel activiteiten hebben door corona op een laag pitje gestaan. Nu er weer meer kan, geven wij bewoners- en vrijwilligersinitiatieven graag een financieel duwtje in de rug. Zo kunnen zij eraan bijdragen dat wij samen sterker uit deze crisis komen’, zegt wethouder Martijn Balster (PvdA).

Samen Sociaal en Vitaal Den Haag

Naast de tijdelijke regeling is er ook een structurele subsidieregeling, Samen Sociaal en Vitaal Den Haag, voor organisaties die inzetten op vitaliteit, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. Daarvoor is per jaar 5.720.000 euro beschikbaar. Aanvragen daarvoor kunnen in augustus en september ingediend worden voor een regeling voor het komende jaar.

Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD): ‘Dankzij vrijwilligers hebben we een stad waarin mensen elkaar kennen, naar elkaar omzien en zorgen voor hun omgeving. Voor een vitale stad zijn actieve bewoners belangrijk. Vrijwilligers zijn daarbij cruciaal. Initiatieven die hen versterken, ondersteunen wij ruimhartig.’