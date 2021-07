Overleden persoon gevonden na ernstig geweldsincident Leggelostraat

In de Leggelostraat, bij een pand van Parnassia, heeft maandagochtend een ernstig geweldsincident plaatsgevonden. Daar zijn zeker twee slachtoffers bij gevallen. Daarnaast trof de politie in een zijstraat een stoffelijk overschot aan. De straat is afgezet en er wordt onderzoek gedaan. Daarnaast worden getuigen van het voorval gevraagd zich te melden.

Burgemeester Jan van Zanen laat in een verklaring weten te zijn geschrokken van het incident. ‘Voor zover nu bekend zijn er bij het incident twee mensen gewond geraakt en is er één overleden persoon aangetroffen van wie wordt onderzocht of dit de verdachte is.’

Slachtofferhulp

Uit de verklaring valt op te maken dat er slachtofferhulp zal zijn voor wie daar behoefte aan heeft. ‘Ook voor omstanders van dit incident is de impact en de schok groot. Daarvoor komt hulp beschikbaar. Ik leef mee met getroffenen en hun naasten en geliefden die zich nu grote zorgen maken.’

Een woordvoerder van Parnassia zegt ‘uiteraard geschrokken te zijn’ van het incident, maar weet niet hoe het met de slachtoffers is. ‘Het onderzoek is nog in volle gang, en zo lang dit loopt weet ik net zo veel als iedereen’, zegt ze tegen mediapartner Omroep West.

Tekst gaat verder onder tweet.

Heb jij iets gezien in de omgeving van de #Leggelostraat / #Haveltestraat dat mogelijk met het geweldsincident te maken heeft? Meld dit dan via 0800-6070. https://t.co/FGzZvS5h1s — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) July 12, 2021

De politie kreeg rond 11.45 uur melding van een schietpartij bij Parnassia. Verschillende ambulances en een arrestatieteam zijn in de straat aanwezig. Ook zijn er traumahelikopters ingezet.

Tekst gaat verder onder tweet.

Volgens omstanders zijn er 3 gewonden afgevoerd bij ‘geweldsincident’ Leggelostraat DH. Pand Parnassia. Om de hoek ligt dode naast auto met pistool. @omroepwest pic.twitter.com/jb0CuHjsfz — mariët overdiep (@overdiepm) July 12, 2021

Overleden persoon aangetroffen in auto

In een auto in de Haveltestraat is in de middag een overleden persoon aangetroffen, zo meldt de politie. ‘We onderzoeken of dit de verdachte is.’ Om de auto zijn een tent en hekken geplaatst.

Tekst gaat verder onder tweet.

In een voertuig op de #Haveltestraat, in de directe omgeving van de #Leggelostraat, is een overleden persoon aangetroffen. We onderzoeken of dit de verdachte is. https://t.co/mboXVhj2Cu — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) July 12, 2021

Omgeving Leggelostraat afgezet

Even na de lunch meldt de politie dat de directe omgeving van de Leggelostraat is afgezet. Volgens omwonenden zou er een schietpartij zijn geweest, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Een blauwe Renault Twingo in de straat wordt afgeschermd.

Tekst gaat verder onder tweet.

Op de #Leggelostraat in #DenHaag zijn rond 11.45 uur twee personen gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident. Nadere informatie volgt, de directe omgeving is afgezet. @PolZuiderpark — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) July 12, 2021

Meerdere slachtoffers naar ziekenhuis

Volgens calamiteitenwebsite Regio 15 zijn er meerdere slachtoffers met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Op straat zou een wapen zijn gevonden.

Tekst gaat verder onder tweet.

Melding van een #schietpartij in de #Leggelostraat in #DenHaag. Meerdere ambulances en 2 x MMT gealarmeerd. Verslag volgt. — Regio15.nl (@regio15) July 12, 2021

GGZ Team Morgenstond

De schietpartij vond plaats rond de vestiging van Parnassia in de straat, schrijft mediapartner Omroep West. Op het adres is het GGZ Team Morgenstond gevestigd. Op de locatie zitten alle wijkteams die vanuit de Leggelostraat de mensen zoveel mogelijk thuis proberen te behandelen.

Foto: Regio 15