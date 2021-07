Winkel Weekday in de Venestraat gaat eind deze week dicht

De Weekday in de Venestraat sluit zaterdag 17 juli de deuren. Volgens een woordvoerder van de Zweedse keten voldoet de winkel in Den Haag niet aan de verwachtingen voor verdere ontwikkeling.

Over het algemeen is Weekday blij met de winkel in Den Haag en de potentiële toekomst in Nederland. Maar toch heeft de keten toch besloten de deuren te sluiten. De woordvoerder wil daar verder niets over zeggen.

Vanwege de sluiting heeft de winkel kortingen tot 70 procent. Weekday verwijst klanten na zaterdag naar hun webshop.

Wat er hierna in het pand in de Venestraat komt, is nog niet bekend.