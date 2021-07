Bewoners appartementencomplex Van Alkemadelaan opgevangen na brand

Bewoners die hun huis hebben moeten verlaten vanwege een brand in een appartementencomplex aan de Van Alkemadelaan worden in het kazernecomplex van Marechaussee opgevangen. Na ventilatie en controle van de woning kunnen ze pas weer terug in hun woning.

Vervolg brand Van Alkemadelaan: De bewoners van de ontruimde woningen zijn opgevangen op een nabije locatie. Na ventileren en controle van de woningen mogen de bewoners terug naar hun woningen. https://t.co/681p0TqOMY — Brandweer Haaglanden (@Brandweer_HGL) July 13, 2021

Het appartement waar de brand woedde heeft aanzienlijke schade, zo meldt de brandweer. Ook omliggende woningen hebben schade opgelopen door de uitslaande brand.

De brand ontstond dinsdagochtend rond 7.15 uur in een woning op de eerste etage van het complex. Bij de brand is veel rook vrijgekomen waardoor meerdere woningen moesten worden ontruimd. De brand is inmiddels geblust.

Bewoners van een appartementencomplex aan de Van Alkemadelaan moesten vanmorgen hals overloop hun huis uit vanwege een grote brand. Ze worden opgevangen in het kazernecomplex van Marechaussee naast de ANWB pic.twitter.com/8EsfegAEYc — Lieuwe van Slooten (@Lieuwevs) July 13, 2021

Door het blussen van de brand was de Van Alkemadelaan tijdelijk afgesloten. Bussen van HTM reden daardoor korte tijd een andere route.

