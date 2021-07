Hart voor Den Haag wil camera’s in plaats van poller op Escamplaan: ‘De situatie is om te janken zo slecht’

Gemeente en culturele instellingen akkoord met oplevering Amare

Meer in

Amare is gereed voor gebruik. De gemeente Den Haag en de culturele instellingen die er straks een nieuw onderkomen krijgen, gaan akkoord met de oplevering. Daarmee is ook de dreiging van een boete voor de bouwer van de baan. Dat schrijven de wethouders Anne Mulder en Robert van Asten aan de gemeenteraad, meldt mediapartner Omroep West.

Het nieuwe culturele hart voor Den Haag zou eigenlijk officieel per 1 juli moeten zijn opgeleverd. Maar de instellingen die er een nieuw thuis krijgen – Koninklijk Conservatorium, Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater – waren nog niet tevreden. Er waren nog te veel restpunten, zoals het officieel heet, die moesten worden opgelost. Daarom weigerden ze het in ontvangst te nemen. De gemeente wilde het vervolgens ook nog niet aanvaarden.

Tijdens een vergadering, vorige week donderdag, liet wethouder Mulder (VVD, financiën) al doorschemeren dat hij verwachtte dat er begin deze week toch groen licht zou komen. ‘Vandaag laten wij u weten dat de bezwaren van de instellingen inmiddels zijn weggenomen en zij alsnog akkoord zijn gegaan met de oplevering van Amare’, schrijven hij en Van Asten (D66, cultuur) dinsdag aan de raad. ‘Met het akkoord van de instellingen en omdat uit een eigen beoordeling was gebleken dat het gebouw gereed was voor aanvaarding, kan ook de gemeente goedkeuring geven aan de oplevering.’

Bouwer levert op wat was besteld

Volgens beide wethouders heeft de gemeente Den Haag zelf ook gekeken of bouwcombinatie Cadanz heeft opgeleverd wat was besteld. En dat is het geval.

Officieel is Amare daarmee opgeleverd op de dag dat de bouwer het gereed meldde. Dat is 29 juni. Wel moeten er nog steeds wat restpunten worden opgelost. Daarbij gaat het volgens de wethouders om ‘kleine gebreken’, dingen die ‘vrijwel uitsluitend technisch van aard zijn, zoals akoestiek en de technische installaties’, zeggen Mulder en Van Asten. Die moeten voor 1 augustus zijn verholpen. Als dat dan niet is gebeurd, volgt een alsnog boete.

Rest Lucent Danstheater wordt nu gesloopt

Daarnaast moeten er ook nog wat grotere dingen gebeuren. Zo moeten nog een deel van het Lucent Danstheater worden gesloopt. Pas als dat is gebeurd, kan de gevel van Amare helemaal worden afgemaakt.

De wethouders zeggen ‘blij’ te zijn dat Amare is opgeleverd en de instellingen aan de slag kunnen met de voorbereidingen om het gebouw begin september 2021 open te stellen voor publiek. Volgens hen komt nu ook de planning verder niet in gevaar. Dat betekent dat er bijvoorbeeld in het eerste weekend van september rondleidingen kunnen worden gegeven.

LEES OOK: PvdA: ‘Open Amare in proefperiode voor iedereen’