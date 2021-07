Hart voor Den Haag wil camera’s in plaats van poller op Escamplaan: ‘De situatie is om te janken zo slecht’

Als het aan Hart voor Den Haag/ Groep de Mos ligt verdwijnt de ‘horrorpolder’ van de Escamplaan. In plaats daarvan wil de partij dat er camera’s komen. Daarvoor dient de partij donderdag een motie in. ‘Dat in een noodsituatie elke seconde telt heeft men hier totaal niet begrepen’, zegt raadslid Jelle Meinesz.

Door camera’s in plaats van de poller te gebruiken zouden automobilisten die de straat alsnog gebruiken om het HagaZiekenhuis te bereiken een boete kunnen krijgen, maar maken ze niet mee dat de auto op de poller rijdt. ’20 tot 25 minuten extra reistijd is richting een ziekenhuis volkomen mesjokke en niet uit te leggen in noodsituaties.’ De Spoedeisende Hulp moet ook weer via de voorkant van het ziekenhuis te bereiken zijn. ‘Dat in een noodsituatie elke seconde telt heeft men hier totaal niet begrepen.’

De Escamplaan is sinds juni afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners, bestemmingsverkeer en taxi’s moeten omrijden en de borden HagaZiekenhuis volgen. ‘De route is zó veranderd dat velen het spoor volledig bijster zijn. Keren, geen borden, geen pijlen en 24 pollerongelukken. De situatie is om te janken zo slecht’, stelt de partij.

‘Ons doel is een veilige verkeerssituatie’

Wethouder Robert van Asten (D66) gaf eerder op Den Haag FM aan te kijken naar de verkeerssituatie, daarbij werd niet uitgesloten dat de poller zou worden verplaatst. ‘Ook bekijken we of we in plaats van pollers camera’s moeten plaatsen die bestuurders beboeten als ze de Escamplaan in rijden. Ons doel is een veilige verkeerssituatie.’

‘In de commissie voelde ik dat de wethouder alweer aan het terugkrabbelen was’, zegt Meinesz als reden om toch een motie in te dienen. ‘Wij vinden dat de camera’s er nu moet komen.’

24 ongevallen

Een poller sluit de Escamplaan nu af voor doorgaand verkeer, in de eerste weken reden daar 24 automobilisten tegenaan. De laatste weken zijn daar geen meldingen van gekomen. ‘Dat komt omdat ie eruit is gereden’, zegt Meinesz daarover. De gemeente plaatste onlangs extra borden bij de weg om te waarschuwen voor de poller.

