Man (55) beroofd en met mes bedreigd op Rijswijkseweg

Een 55-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag mishandeld en beroofd op de Rijswijkseweg. Het incident vond rond 1.00 uur plaats in de buurt van een ontharingssalon.

Het slachtoffer werd door een onbekende man bedreigd en met een mes mishandeld. Na de beroving vertrok de dader met buit in de richting van de Laakkade.

Volgens het signalement van de politie wordt er gezocht naar een blanke man met zwart haar en een fors postuur, naar schatting is de verdachte ongeveer 30 jaar oud. Tijdens de beroving droeg deze een wit hemd en hij had een mes bij zich van ongeveer 20 centimeter groot. De politie roept getuigen op zich te melden.