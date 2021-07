Politie doet invallen bij restaurants en woning in Moerwijk

Overdekte fietsenstalling Mandarijnstraat is nu open

De Mandarijnstraat in de Vruchtenbuurt heeft een eigen buurstalling. De overdekte fietsenstalling is maandagmiddag geopend door wethouder Robert van Asten (D66)..

De poort van de stalling heeft een speciale schildering van Ringo Mollinger van Stichting Leren Doen.