Politie doet invallen bij restaurants en woning in Moerwijk

De politie heeft dinsdagochtend invallen gedaan aan het Hildebrandplein en de Hackfortstraat. Er werd binnengevallen bij Berlin Doner Kebab, Kuchnia Polska en Zeyn-u-Mekan, meldt nieuwssite Regio15.

In de Hackfortstraat is de politie een woning binnen gegaan, daarbij waren politiehonden aanwezig. Ook werden er een auto en motor onderzocht.

Of de invallen met elkaar te maken hebben is niet bekend. Ook de aanleiding voor de invallen is nog niet bekend. De politie laat eind van de middag weten inhoudelijk niks over deze zaak te kunnen zeggen.