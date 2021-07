Zomerweek vol activiteiten voor jong en oud bij Theater Dakota

Bij Theater Dakota wordt vanaf dit weekend de zomer afgetrapt met activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. ‘Heel fijn dat er dingen mogen en dat we de zomer kunnen vieren. We gaan heel veel toffe dingen doen voor jongeren en kinderen’, zegt Ellen Daniëls van het cultuuranker in Escamp.

Het is een jaarlijkse traditie dat Dakota de start van de zomer viert, dit jaar doet ze dat met het thema Mijn wijk is rijk. In de zomeractiviteiten komt dat thema naar voren: kinderen en jongeren ontdekken hun eigen talent en in de buurtfilm wordt gekeken naar de positieve kant van Moerwijk. 'Er zitten ook goede dingen en die willen we hiermee naar voren brengen', zegt de in Moerwijk wonende Ahlam.

Buurtfilm over Moerwijk

De buurtfilm over Moerwijk zal zaterdag bij de buitenbioscoop in première gaan. Die kwam tot stand nadat een groep vrouwen uit Moerwijk aangaf graag iets met theater te willen doen. 'Daar hebben we kennis mee gemaakt en we hebben aan een aantal dames gevraagd mee te werken aan een buurtfilm.' Bewoners Ahlam, Wendy en Betül nemen je in de film mee in hun wijk.

'We hebben een eigen verhaal over Moerwijk', zegt Ahlam in Haags Bakkie op Den Haag FM. Onder meer de school van haar zoontje komt daarbij aan bod. 'De Kleine Wereld, omdat het een van de beste scholen is van Moerwijk. Voor mij maakt het beleid, de leerstof en de docenten het tot de beste school.' Daarnaast zal de beleving van haar man deel zijn van de film. 'Hij is nu twee jaar in Nederland. Dus het is een nieuwkomer in Moerwijk.'

Ook-van-jou-buitenbioscoop

De buitenbioscoop (op 23 en 24 juli) is een traditie bij het theater. 'We doen elk jaar aan het einde van het seizoen de Ook-van-jou-buitenbioscoop, dan kun je gratis films komen kijken. Je moet wel reserveren dit jaar vanwege corona', vertelt Ellen. Er zijn 50 plekken beschikbaar bij de bios.

Onder meer Toy Story 4 en de Gruffalo te zien voor kinderen. 'Aansluitend kun je knutselen bij de Kids Club.' Later op de avond zijn er ook films voor volwassenen, waaronder de buurtfilm. 'Ik heb begrepen dat er vanaf het Heeswijkplein een hele buslading mensen vanuit Moerwijk komt om te kijken.'

Masterclass van Sloegie voor jongeren

Jongeren zijn op zaterdag 17 juli al welkom bij Dakota, dan is er de Summer Kick-Off . 'Een speciale jongerendag, voor jongeren, maar ook georganiseerd door jongeren.' Er is dan onder meer een masterclass van Instagram-influencer Sloegie , een kickboks- en dansclinic en freerun sessies.

'Vier dagen veel plezier voor kinderen'

'En dan beginnen we maandag met de zomerweek voor kids , die staat in het teken van schatgraven en schatzoeken.' Dat gebeurt in Dakota. 'Maar ook in hunzelf. Dus: waar zijn ze goed in en welke verborgen talenten hebben ze?' Er wordt dan ook gedrumd met Koen Herfst en er wordt gevlogd door de kinderen. 'En we gaan ook nog met een beeldend kunstenaar aan de slag en met een theatermaker gaan we theater leren spelen. Zo gaan we vier dagen veel plezier maken voor kinderen van 7 tot 12 jaar.'

Volwassenen kunnen in dezelfde week in de avond terecht op het buitenpodium waar optredens van Aymar Torres, de Comedy Camper en Turkse volksmuziek te vinden zijn.