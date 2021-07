Vuurwapen en mes aangetroffen bij verkeerscontrole: ‘Bijrijder werd steeds zenuwachtiger’

Bij een verkeerscontrole heeft de politie afgelopen donderdag een vuurwapen aangetroffen bij een bijrijder. Bij de controle werden op vier locaties (Kortenbos, Centrum, Buurtschap 2005 en Zeeheldenkwartier) snor- en bromfietsen getest op de rollerbank. ‘Bij één van de eerste snorfietsen werd het al interessant’, schrijft de politie.

De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en geen ID-kaart bij zich te dragen. Nadat bleek dat de snorfiets harder reed dan is toegestaan (47 in plaats van de toegestane 25 kilometer per uur), zei de man dat zijn bijrijder de eigenaar was. ‘De bijrijder werd steeds zenuwachtiger en wilde heel graag weg.’

‘Door de broek van de bijrijder heen was een voorwerp te zien wat leek op een dubbelgeklapt mes, waarop wij hem konden fouilleren.’ Vervolgens bleek het inderdaad een mes te zijn, daarbij werden er ook twee patronen voor een pistool aangetroffen. Hierop werd de man aangehouden.

Wapen gevonden in pak shag

Op het politiebureau bleek in een pak shag twee onderdelen te zitten die samen een wapen vormde. ‘In het ene deel bevind zich de loop en een patroon en in het andere onderdeel bevinden zich de slagpin en een mechanisme om de slagpin met snelheid de patroon te raken waardoor deze afgeschoten kan worden.’ Bij een huiszoeking werd nog een soortgelijk onderdeel gevonden.

70 mensen staande gehouden

In totaal zijn er bij de controle 70 staande houdingen verricht: 40 scooters gingen op de rollerbank, er werden 41 bekeuringen uitgedeeld, vijf voertuigen kregen een WOK-melding (wacht op keuren), een scooter werd in beslag genomen en er werden twee personen aangehouden. De ene aanhouding was vanwege het vuurwapen, een ander werd aangehouden voor het rijden onder invloed.