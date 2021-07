Wethouder: ‘Iedereen die dat wil, kan in Zuidwest blijven wonen’

‘Iedereen die dat wil, kan in Zuidwest blijven’, belooft wethouder Martijn Balster (PvdA). Hij reageert daarmee op de zorgen van de Haagse Stadspartij (HSP) over de sloopplannen voor Den Haag Zuidwest. Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van het stadsbestuur blijkt namelijk dat niet alle bewoners terug kunnen naar een sociale woning.

Hoe zit dat precies? Bewoners die na de herbouw terug willen verhuizen en op dat moment te veel verdienen voor een sociale huurwoning, zijn dan aangewezen op duurdere alternatieven zoals particuliere huur of een koopwoning. Omdat er in Zuidwest vooral veel sociale huurwoningen staan, vreest de Haagse Stadspartij daarom dat deze groep sociale huurders na de grootschalige transformatie niet meer terug kan naar Zuidwest.

'We hebben ons te houden aan de regels van passend toewijzen', zo luidt het eerste antwoord van Balster. 'Simpel gezegd: als je nu in een sociale huurwoning zit en je inkomen is verdrievoudigd, dan heb je geen recht meer op een sociale huurwoning, omdat wij passend moeten toewijzen. Dat is ook logisch, want je wil mensen goed toewijzen aan een woning.'

'Kan ik nog wel in mijn vertrouwde wijk terugkomen?'

De bedoeling hiervan is dat sociale huurders doorstromen naar een duurdere huurwoning in de particuliere sector of op zoek gaan naar een koopwoning, want zo ontstaat er weer plek voor andere mensen die op zoek zijn naar een sociale huurwoning – en daar vaak al maanden of zelfs jaren op wachten.

'Daar is op zich niks mis mee, maar dan zijn mensen toch wel bezorgd: 'Kan ik nog wel in mijn vertrouwde wijk terugkomen?' En dat kan', vertelt Balster in Spuigasten op Den Haag FM. 'We gaan mensen voorrang geven op een middeldure huurwoning of een betaalbare koopwoning – die we ook in grote mate gaan toevoegen in de wijk. Dus zo kan iedereen passend terugkomen', bezweert de wethouder. 'Iedereen die dat wil, kan in Zuidwest blijven.'

3.500 woningen erbij

Dat is volgens de wethouder mogelijk, doordat niet alleen de oude woningen in Zuidwest worden gesloopt, maar doordat er ook in de Dreven, Zichten en Gaarden zo'n 3.500 woningen extra worden gebouwd.

'Die extra woningen bouwen, maakt dat we het betaalbaar, extreem betaalbaar kunnen doen', benadrukt hij. 'En dat maakt weer dat we mensen echt allemaal terug kunnen laten keren.'

'Mensen met relatief grote woning zullen misschien kleiner moeten wonen'

De sloop en het bijbouwen van nieuwe woningen is volgens Balster 'de opoffering die we doen, in het belang van het grotere geheel'. Hij waarschuwt: 'Het alternatief is – dat als je dat niet doet: dat je minder woningen bouwt. Als je gaat renoveren: dat je slechtere woningen krijgt en duurdere woningen krijgt. En dat wil ik nou juist niet. Ik wil echt mensen een prettige en nieuwe leefomgeving bieden waar iedereen betaalbaar kan terugkomen.'

Balster begrijpt wel de kritiek en zorgen van bewoners die nu in een woning zitten en die volgens de bewoners nog in prima staat verkeren. 'Dat zijn relatief grotere woningen. We zien daar ook verschillende soorten situaties: sommige mensen wonen alleen in een relatief grote woning: krijg je dat nog terug? Dat zal misschien wat kleiner moeten, dat zou kunnen', geeft de wethouder toe.

'Bewoners het liefst in één keer verhuizen naar nieuwe plek'

'Anderen wonen in een middeldure huurwoning, mogen vanuit hun geloofsovertuiging geen woning kopen, maken zich zorgen: 'Krijg ik wel een goede plek in mijn vertrouwde buurt?' Ik snap die zorgen heel goed', zegt hij.

Balster legt uit waarom ook de laagbouw moet worden aangepakt, ondanks de relatief goede staat: 'De mensen in de laagbouwwoningen zeggen – op zich ook wel terecht: 'Mijn woning kan echt nog wel een tijdje mee.' Maar we moeten bij die laagbouw juist beginnen, want we willen meer woningen toevoegen om ervoor te zorgen dat mensen het liefst in een keer verhuizen naar een nieuwe plek.'

