Zwaargewonden Leggelostraat zijn medewerkers Parnassia

De twee mensen die maandag zwaargewond zijn geraakt bij het ‘ernstige geweldsincident’ op een locatie van Parnassia, zijn twee medewerkers van de zorginstelling. Dat heeft Parnassia maandagavond bekendgemaakt. De twee slachtoffers zijn ernstig gewond en liggen in het ziekenhuis.

‘Het is afschuwelijk om geconfronteerd te worden met zo’n zware vorm van geweld tegen onze hulpverleners. Dit heeft grote impact op onze collega’s en hun familie’, schrijft Parnassia maandagavond in een verklaring op zijn website.

De politie kreeg maandagochtend rond 11.45 uur een melding van een schietpartij bij Parnassia aan de Leggelostraat. Terwijl hulpdiensten zich ontfermden over de twee slachtoffers, een man (53) en een vrouw (36) uit Rijswijk, trof de politie even verderop een zwaargewonde man aan in een auto aan de Haveltestraat. De 67-jarige Rijswijker is aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie heeft de man zichzelf van het leven beroofd. De politie noemt hem de verdachte van het voorval bij Parnassia.

Over wat er precies is gebeurd in het pand van Parnassia, bijvoorbeeld of er daadwerkelijk geschoten is zoals getuigen zeggen, willen zowel de zorginstelling als de politie maandagavond niets kwijt, aldus mediapartner Omroep West.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of via 0800-0113.

