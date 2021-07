Boetes voor dumpen afval worden stuk hoger: ‘Wie niet horen wil, moet voelen’

Er komen in Den Haag fors hogere boetes voor het dumpen van afval. De boete wordt verhoogd tot 200 euro, tot nu toe was dat 126 euro bij de eerste overtreding en 160 bij de tweede. Het boetebedrag voor iemand die op heterdaad wordt betrapt blijft staan op 95 euro, dat is landelijk vastgesteld. ‘Wie niet horen wil, moet maar voelen’, vindt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). Ook wordt voorgesteld om op zondagen bijplaatsingen weg te halen en komt er cameratoezicht bij plekken waar veel wordt gedumpt.

'Een klein deel van de inwoners in Den Haag maakt de stad vies', stelt Bredemeijer. 'De gemeente ruimt het steeds weer op met in totaal bijna 1.000 medewerkers. Uiteraard doen we dat samen met heel veel betrokken inwoners die hun eigen straat schoonmaken, meldingen doen via 14070 of een orac adopteren. Teleurstellend genoeg gaat het daarna vaak opnieuw mis, omdat viespeuken steeds weer niet hun afval netjes opruimen in een prullenbak of een orac. Het voelt als dweilen met de kraan open. Wie niet horen wil, moet maar voelen.'

Vooral op maandagochtend ligt er veel afval in wijken als Transvaal, Moerwijk en Laakkwartier, zegt de wethouder. Meeuwen komen daar op af en trekken de zakken open, waardoor het vuilnis overal op straat belandt. 'De goeden moeten niet onder de kwaden lijden. Je moet 's ochtends met de kinderen naar school kunnen zonder dat je over een afvalberg heen moet stappen. Daar schrik ik echt van en ik trek het me aan', aldus Bredemeijer.

Camera's

Naast de hogere boetes gaat de gemeente eind dit jaar een pilot doen met cameratoezicht. Ook is onderzocht hoeveel geld er jaarlijks nodig is voor het ophalen van bijplaatsingen op zondag, dat gebeurt nu alleen nog op zaterdag.

Volgens de gemeente worden jaarlijks gemiddeld 3500 keer kosten verhaald op afvaldumpers. 'Door het hogere bedrag worden er extra inkomsten gegenereerd om de stad schoon te maken.' Wie op heterdaad betrapt wordt tijdens het dumpen van afval krijgt een boete van 95 euro. De opbrengsten van die boetes gaan naar het Rijk, die wil dan ook dat het bedrag in het hele land hetzelfde is.

Schone stad

'Hoewel de stad nooit 100 procent schoon wordt zolang het gedrag niet verandert, verwachten we dat we met deze aanpak van zowel hogere boetes als het voorstel voor het weghalen van bijplaatsingen op zondag én het gebruik van cameratoezicht een stap de goede richting in zetten. Hiermee laten we zien dat we als gemeente echt doen wat we kunnen.' Het voorstel is naar de gemeenteraad gestuurd.

LEES OOK: