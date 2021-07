Culturele instellingen op weg naar Amare: ‘Eerste verhuiswagens zijn al langs geweest’

Jan Zoet, directeur van cultuurcomplex Amare, is blij dat het nieuwe cultuurgebouw nu eindelijk is opgeleverd en instellingen naar het pand kunnen verhuizen. ‘Het complex is opgeleverd en overgedragen aan de gemeente. ‘We gaan erin. De eerste verhuiswagens zijn al langs geweest: de instrumenten van het orkest staan er al’, zegt hij in Haags Bakkie op Den Haag FM. Voor het publiek zal het pand in september te zien zijn, dan zijn er rondleidingen, het openingsfeest staat gepland voor 18 november. ‘Dan zijn we open en gaan we knallen.’

Het nieuwe culturele hart voor Den Haag zou eigenlijk officieel per 1 juli moeten zijn opgeleverd. Maar de instellingen die er een nieuw thuis krijgen – Koninklijk Conservatorium, Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater – waren nog niet tevreden. ‘De bedoeling was om op 1 juli op te leveren. En daar hebben we alles op gericht. Maar omdat het gaat over gemeenschapsgeld moet ook zo’n proces zorgvuldig zijn, je moet echt controleren of er geleverd is wat is afgesproken. Dat proces van opleveren had meer tijd nodig.’

Dinsdag werd duidelijk dat zowel de gemeente als de culturele instellingen akkoord gingen met de oplevering. Wel moeten er nog steeds wat restpunten worden opgelost. ‘Een paar weken geleden waren er nog rond de 10.000 restpunten, en dat is inmiddels meer dan gehalveerd. En we hebben een harde afspraak met de aannemer om deze maand dat zover terug te brengen zodat wij er in kunnen zonder last te hebben van bouwers, zodat wij ook zelf onze dingen kunnen doen. Wij gaan nog restaurants inbouwen, maar ook garderobes, kleedkamers en kantoren.’ Dat is meer dan inrichten alleen legt Zoet uit: ‘Het is echt bouwen. Daarom hebben we ook tijd nodig en gaan we pas in september open.’ Wanneer de aannemer niet op tijd klaar is staat daar een boete tegenover legt Zoet uit.

LEES OOK: Gemeente en culturele instellingen akkoord met oplevering Amare