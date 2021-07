Doodgeschoten beveiliger Parnassia probeerde leven collega te redden: ‘Hij is een held’

De doodgeschoten beveiliger van Parnassia is ‘ertussen gesprongen’ toen een zorgbehandelaar van de ggz-instelling werd aangevallen door een cliënt. Dat zegt Parnassia in een interview met Omroep West. De 53-jarige beveiliger is woensdag aan zijn verwondingen overleden.

‘Dat is natuurlijk echt onbeschrijfelijk’, reageert Stephan Valk, voorzitter van de raad van bestuur van Parnassia. Hij stelt dat de beveiliger zijn leven heeft gegeven voor dat van zijn 36-jarige collega. ‘Hij is echt een held.’

Zowel de beveiliger als de zorgbehandelaar raakten maandag zwaargewond. De beveiliger is woensdag aan zijn verwondingen overleden, zijn zorgcollega is na een ingrijpende operatie buiten levensgevaar. Na de aanval beroofde de dader (67) zichzelf van het leven.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of via 0800-0113.