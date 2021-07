Tekeningen van stokbrood en boterham op straat in Molenwijk: dit betekent het

Gemeenteraad vergadert over geheimhouding, politiebureau Binckhorst en financiën

Meer in

De gemeenteraad van Den Haag komt woensdag bijeen om te debatteren over de geheimhouding, een plan voor een politiebureau op de Binckhorst en de financiën (programmarekening, resultaatbestemming en voorjaarsnota) van de gemeente. De vergadering is vanaf 10.00 uur live te zien op Den Haag TV.

De geheimhouding van stukken van de gemeente is al langer onderdeel van gesprek. Een onderzoeksrapport waarin staat hoe een vertrokken Haagse topambtenaar te werk ging, bleef geheim. Openbaarmaking zou volgens het college een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van de ambtenaar. De Haagse Stadspartij wil wel dat het integriteitsonderzoek openbaar wordt, maar de partij kreeg onvoldoende steun. Tot teleurstelling van de voltallige oppositie.

En in 2024 vertrekt na zo’n anderhalve eeuw de politie van de plek aan de Patijnlaan en het Alexanderveld naar een nieuw hoofdkwartier in de Binckhorst. Het nieuwe gebouw wordt ontworpen door het Delftse architectenbureau cepezed en komt te staan tussen de Wegastraat en Pegasusstraat.

Den Haag TV is te volgen via Ziggo-kanaal 40, KPN-kanaal 1312 of Caiway-kanaal 67.