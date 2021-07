Hilbert Bredemeijer lijsttrekker CDA, leden stemmen in met voordracht

Hilbert Bredemeijer zal de kieslijst van CDA Den Haag aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De leden heb dinsdagavond unaniem ingestemd met de voordracht. Het is de eerste keer dat Bredemeijer lijsttrekker wordt voor zijn partij.

'Ik ben trots op het vertrouwen dat de leden mij geven en ervaar het tegelijk als een grote verantwoordelijkheid. Ik ga er alles aan doen om het vertrouwen van de partij de komende periode waar te maken. Met hulp van de leden van onze mooie afdeling moet het mogelijk zijn om het CDA te laten groeien', zegt Bredemeijer.

Het CDA heeft momenteel drie zetels in de Haagse raad en is daarmee de vijfde partij van de stad.

Wethouder sinds 2019

Bredemeijer stapte in december 2019 zichtbaar in de gemeentepolitiek, hij werd namens zijn partij wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte in de coalitie van VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA. Toenmalig fractievoorzitter Daniëlle Koster werd daarbij gepasseerd voor die functie en stapte later uit de politiek.

Eerder was Bredemeijer fractiemedewerker, woordvoerder, campagneleider en voorzitter van de Haagse afdeling van het CDA. Bredemeijer is geboren in Harderwijk en woont sinds 2002 in Den Haag.

In zijn functie als wethouder riep hij onder meer op tot meer geld voor verenigingen . 'De ruggengraat van de sport.' Ook pleitte voor meer ruimte voor talentontwikkeling voor scholieren en plaatste hij vraagtekens bij het vroege schooladvies , dat zou sociale verschillen juist vergroten. De CDA-fractie roemt de inzet van de wethouder voor zijn inzet van het vergroenen van de stad en hoe hij het verenigingsleven en de scholen door de corona-periode heeft geloodst.

'Groeien is geen doel op zich'

Wat de nieuwbakken lijsttrekker betreft moet er worden nagedacht hoe de stad er in de toekomst uit zal zien, Geplande bouwprojecten zorgen voor vele nieuwe inwoners en de vraag is hoe dat samenvalt met voorzieningen.

'Ik wil een Den Haag waar we in de toekomst naast fijn wonen ook fijn zullen samenleven. Groeien is geen doel op zich. We moeten prioriteit geven aan publieke ruimtes. Aan de leefbaarheid van de stad. Met voorzieningen voor vrije tijd, onderwijs en sport dichtbij. Zo creëer je een stad met een uitstraling waar mensen elkaar willen ontmoeten, samen tot rust en bezinning komen en samen willen leren van kinds af aan. Dat is wat mij betreft een ideaal Den Haag. En hier zal ik mij voor blijven inzetten.'

