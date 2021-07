Inzamelingsactie voor doodgeschoten Parnassia-beveiliger Martin levert in 24 uur ruim 23.000 euro op

De crowdfunding om de familie van de doodgeschoten beveiliger van Parnassia heeft in een dag tijd 24.000 euro opgeleverd. De inzamelingsactie is bedoeld als financiële steun voor de familie van de beveiliger. Het streefbedrag stond woensdagmiddag nog op 20.000 euro, maar is inmiddels verschoven naar 30.000 euro.

Martin werkte als beveiliger bij de ggz-instelling aan de Leggelostraat, hij kwam maandag tussenbeide toen een zorgbehandelaar van de ggz-instelling werd aangevallen door een cliënt. De 53-jarige beveiliger is woensdag aan zijn verwondingen overleden.

De inzamelingsactie werd opgezet door collega’s van de beveiliger, zij noemen hen ‘een ware held die gisteren bij het geweldsincident bij een grote ggz-instelling in Den Haag zijn leven heeft opgeofferd voor onze veiligheid.’

‘Twijfelde geen minuut’

‘Dag in, dag uit zette hij zich in voor de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en collega’s in de ggz, en twijfelde geen minuut… zonder zich te realiseren dat dit op een bewolkte maandagochtend zijn leven zou kosten. Hij is neergeschoten en overleed vandaag aan zijn verwondingen’, schrijft de initiatiefnemer van de crowdfunding.

Naast de beveiliger raakte ook de zorgbehandelaar zwaargewond bij het incident. Deze medewerker is na een ingrijpende operatie buiten levensgevaar. Na de aanval beroofde de dader (67) zichzelf in de Haveltestraat, een zijstraat van de Leggelostraat van het leven.

