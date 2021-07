Meer ondersteuning voor gemeenteraad: ‘Macht verdient sterke tegenmacht, het is nu David tegen Goliath’

Raadsfracties kunnen in de toekomst meer steun kunnen inzetten bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Het huidige budget stelt de raad onvoldoende in staat om qua slagkracht met de uitvoerende macht te wedijveren en daarom kwam Hart voor Den Haag/Groep de Mos met een flink aantal voorstellen om de positie van de raad te verstevigen. De voorstellen werden woensdag door de gemeenteraad aangenomen.

‘Om voldoende evenwicht te brengen in controle en tegenmacht zal het budget voor raadsondersteuning volgende periode echt omhoog moeten. De macht verdient sterke tegenmacht, het is nu David tegen Goliath’, zegt raadslid Ralf Sluijs. Het raadslid wil dat Den Haag een voorbeeld neemt aan Amsterdam, waar een motie met dezelfde strekking vorige week in ruime meerderheid werd aangenomen.

Meerdere oorzaken liggen ten grondslag aan de plannen om fors en stevig te investeren in extra ondersteuning voor de raad. Het takenpakket van de raad is onder andere door de decentralisatie van de zorgtaken fors uitgebreid. Daardoor is ook de controlerende taak van de raad meer werk geworden. Het dagelijks bestuur van de raad wordt gevraagd uit te zoeken met welk extra budget en op welke wijze de raad als hoogste orgaan het best kan worden versterkt. Tot mogelijke toepassingen van het budget behoren het inhuren van fractiemedewerkers of experts.

Fulltime raadslidmaatschap

Verder is raadswerk ook in Den Haag nog altijd een nevenfunctie naast een gewone baan. ‘Ook dat zouden we graag anders zien’, legt Sluijs uit, ‘wat ons betreft wordt het raadslidmaatschap een fulltime functie in de grote steden. Tegenover een college van professionele bestuurders met duizenden ambtenaren aan ondersteuning en een bataljon aan woordvoerders, staat een 45-koppige gemeenteraad die met minimale ondersteuning haar kaderstellende-, vertegenwoordigende- en controlerende rol moet vervullen.’ Dit voorstel haalde het als enige niet.

De raad is not amused over het feit dat media in enkele gevallen eerder zijn ingelicht dan de raadsleden. ‘Zo moet ook maar eens afgelopen zijn met gretige wethouders die eerst naar de krant rennen om vervolgens daarna de raad eens in te lichten over hun voorgenomen plannen. De raad moet altijd als eerste geïnformeerd worden’, stelt Sluijs. De raad is het daarmee eens.

Trage beantwoording

Hart voor Den Haag wilde ook dat schriftelijke vragen binnen de gestelde termijn beantwoord worden en initiatiefvoorstellen binnen maximaal zes maanden worden behandelt in de commissies en raad. ‘Initiatiefvoorstellen die nu soms wel anderhalf jaar stof liggen te happen zijn schering en inslag op het stadhuis. Dat is natuurlijk de waanzin ten top’, aldus Sluijs. Ook deze motie is door de raad aangenomen.