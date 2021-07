Slachtoffer geweldsincident Leggelostraat overleden, dader had verlopen wapenvergunning

Opnieuw protest tegen wegafsluitingen Schilderswijk: 'Voor veel bewoners en ondernemers is de maat vol'

Bewoners, ondernemers en politici zullen vanavond opnieuw protesteren tegen de wegafsluitingen in de Schilderswijk. Daarvoor zal vanaf station Hollands Spoor een mars worden gelopen naar het stadhuis. Sinds 22 juni 2020 is het niet meer mogelijk om met de auto van de ene naar de andere wijk te rijden en hoewel daar al meermaals zonder resultaat tegen geprotesteerd is probeert men het vanavond opnieuw.

Een deel van de inwoners en ondernemers uit Laak en de Schilderswijk zijn fel tegenstander van de afsluitingen. ‘Bewoners doen er soms wel een uur langer over om thuis te komen, hulpdiensten lopen vast en bij sommige ondernemers zinkt de moed door het omzetverlies in de schoenen’, zegt organisator Iwan Rosiek tegen mediapartner Omroep West. ‘Voor veel bewoners en ondernemers is de maat vol.’

‘Het is inmiddels bijna een jaar na de invoering van de pollers en het stadsbestuur, in het bijzonder verantwoordelijk wethouder Robert van Asten trekt zich niets aan van de vele noodkreten uit de wijken en weigert in te zien dat de wegafsluitingen compleet onhoudbaar zijn.’

Morgen is het eindelijk zover. De kans om massaal onze stem te laten horen tegen de wegafsluitingen #Schilderswijk! Een pestmaatregel van dit stadsbestuur. 18.30 Stationsplein/Jan Blankenstraat. 19.00 richting het stadhuis. Zorg dat je erbij bent. pic.twitter.com/dT4j5KpbGe — Abdoel Haryouli (@AbdoelHary) July 13, 2021

Protestmars naar stadhuis

De protestmars wordt vanavond gelopen vanaf Hollands Spoor, via de Parallelweg, Jacob Catsstraat, Hoefkade, Fannius Scholtenstraat, Oranjeplein, Spinozastraat, Groenewegje, Bierkade en eindigen voor het stadhuis van Den Haag. De protestmars is georganiseerd door Iwan Rosiek en wordt ondersteund door Tahsin Çetinkaya (Islam Democraten), Abdoel Haryouli (DENK Den Haag) en Mohammed Balah (Hart voor Den Haag / Groep de Mos).

