Oud-wethouder Tom de Bruijn (D66) wordt minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Oud-wethouder Tom de Bruijn (D66) wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het demissionaire kabinet. De Hagenaar neemt de functie over van partijgenoot Sigrid Kaag. De Bruijn was van 2014 tot 2018 wethouder in Den Haag.

Daarnaast wordt het Haagse Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en volgt daarmee Stientje van Veldhoven op die haar positie vroegtijdig verlaat omdat ze ander werk heeft gevonden. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma wordt staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onze Haagse D66'ers Tom de Bruijn (@D66Tom)en Steven van Weyenberg (@svanweyenberg) gaan naar het kabinet. 💚 Gefeliciteerd, Haagse toppers! pic.twitter.com/COVXS7K45q — D66 Den Haag (@D66DenHaag) July 14, 2021



Met de aanstellingen worden de drie vacatures in het demissionaire kabinet gevuld. In het kabinet waren de laatste tijd een aantal verschuivingen. Kaag werd minister van Buitenlandse Zaken geworden, en kon Buitenlandse Handel er niet bij doen. Wouter Koolmees kon het werk van de staatssecretaris van SZW er niet meer bij doen, en wilde er weer een staatssecretaris bij.