Slachtoffer geweldsincident Leggelostraat overleden, dader had verlopen wapenvergunning

Een medewerker van ggz-instelling Parnassia in Den Haag die maandagochtend zwaargewond raakte bij een schietincident is overleden. Dat bevestigt de politie aan mediapartner Omroep West. Het gaat om een 53-jarige beveiliger van die instelling. De dader had een verlopen wapenvergunning, aldus de politie.

Bij het geweldsincident in een pand van Parnassia in de Leggelostraat raakte maandag ook een andere ggz-medewerkster (36) gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het met haar gaat.

De verdachte, een 67-jarige Hagenaar, werd aangetroffen bij een auto in de Haveltestraat. Deze man zou zelf een einde aan zijn leven hebben gemaakt.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of via 0800-0113.

‘Gevoel alsof ik in een achtbaan zit met vele onbekende bochten’

De broer van het slachtoffer stelt dat de man bij het incidentt geraakt is door kogels. ‘Na wederom een nacht met weinig slaap bereiken we vandaag het midden van de week. Ik heb het gevoel alsof ik in een achtbaan zit met vele onbekende bochten. Mijn broer is inmiddels officieel overleden en dat is heel moeilijk te bevatten, zeker als je je bedenkt op welke wijze hij uit het leven is weggenomen’, schrijft hij.

‘Een ware held’

Collega’s van de beveiliger hebben een crowdfunding voor hem opgezet. Zij spreken van ‘een ware held die gisteren bij het geweldsincident bij een grote GGZ instelling te Den Haag zijn leven heeft opgeofferd voor onze veiligheid’.

‘Dag in, dag uit zette hij zich in voor de veiligheid en gezondheid van onze patiënten en collega’s in de GGZ, en twijfelde geen minuut…zonder zich te realiseren dat dit op een bewolkte maandagochtend zijn leven zou kosten. Hij is neergeschoten en overleed vandaag aan zijn verwondingen.’

LEES OOK: