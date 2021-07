Tekeningen van stokbrood en boterham op straat in Molenwijk: dit betekent het

Tekeningen van stokbroden en boterhammen met een pijl erbij. In Molenwijk zijn ze op verschillende plekken op de stoep geschilderd. Ze blijken de weg te wijzen naar de nieuw geplaatste broodcontainer bij het Cromvlietpark, bij de stadsboerderij aan de Stuwstraat. Ook staan er teksten met ‘Oud brood? Gooi het in de broodcontainer’, op straat.

De woordvoerder van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) laat weten dat het gaat om een tijdelijke manier van aangeven dat er een nieuwe broodcontainer is geplaatst in de wijk, bij het Cromvlietpark. Eerder waren er al digitale borden en een standbeeld in de buurt van het park te vinden om te waarschuwen voor ongedierte. ‘Hoe minder voedsel op straat, hoe minder kans ratten hebben om te overleven.’

In de strijd tegen ongedierte in de stad plaatste het stadsbestuur eerder al verschillende broodbakken in de wijken waar het oude brood in gegooid kan worden. Het brood wordt vervolgens gebruikt als groene energie. De broodcontainers zijn te vinden op verschillende plekken in Centrum, Laak, Escamp, Haagse Hout en Loosduinen.

