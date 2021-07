Tweede slachtoffer Parnassia buiten levensgevaar, dader had afspraak op locatie

De vrouw die afgelopen maandag zwaargewond raakte bij de schietpartij bij ggz-instelling Parnassia is na een ingrijpende operatie buiten levensgevaar. Dat heeft haar werkgever woensdag bekendgemaakt, meldt mediapartner Omroep West. De 36-jarige Rijswijkse werkt bij Parnassia als behandelaar. Een collega van haar, de beveiliger die ook gewond raakte, bezweek eerder wel aan zijn verwondingen.

Parnassia maakt verder bekend dat de dader voor een reguliere afspraak op de locatie aanwezig was. Over wat zich maandag aan het einde van de ochtend precies heeft afgespeeld in de vestiging aan de Leggelostraat, zegt Parnassia geen verdere informatie te kunnen verstrekken omdat de politie daar onderzoek naar doet.

Naast de vrouw raakte maandag ook een collega zwaargewond. Het gaat om een 53-jarige beveiliger van Parnassia. Hij werd neergeschoten, maar is woensdag aan zijn verwondingen overleden. ‘Met hart en ziel stond hij voor het welzijn en veiligheid van onze collega’s en patiënten. Het is keihard dat hij deze inzet voor anderen met de dood heeft moeten bekopen’, schrijft Parnassia in een verklaring.

Wapenvergunning

De dader, die zichzelf na de aanval van het leven heeft beroofd, had volgens de politie een verlopen wapenvergunning. Na een incident afgelopen januari is zijn vergunning ingetrokken en zijn het wapen en de munitie in beslag genomen door de politie. Hoe de dader aan het wapen kwam waar hij nu mee schoot, is niet bekend.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of via 0800-0113.

