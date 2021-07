Wethouder kan niks meer doen voor bewoners Schoone Ley die geen parkeerplek hebben

Wethouder Robert van Asten (D66) zegt niks te kunnen doen voor bewoners van nieuwbouwcomplex De Schoone Ley in Leyenburg, die geen parkeerplek in de garage hebben kunnen bemachtigen. Dat zei hij tijdens de commissievergadering vorige week na vragen van het CDA. ‘Daarmee eindigt onze betrokkenheid en de mogelijkheden die we hebben’, aldus Van Asten.

Een paar maanden geleden werd duidelijk dat sommige bewoners geen plek hadden kunnen krijgen in de gloednieuwe parkeergarage bij het complex, bijvoorbeeld doordat hun huisbaas het appartement zonder parkeerplek had gekocht. Woningbouwvereniging Arcade huurt 65 parkeerplekken van de commerciële partij die de garage beheert. Maar niet alle huurders hebben een plek gekregen, zeker 20 bewoners staan nog op een wachtlijst voor een parkeerplek. Vanwege de ondergrondse garage hebben de bewoners geen recht op een parkeervergunning op straat .

Volgens de wethouder is dit de eigen verantwoordelijkheid van nieuwe huurders. 'Het was altijd al duidelijk dat hier niet op straat geparkeerd kon worden. Op het moment dat een makelaar dat niet verteld heeft, dan moeten ze die makelaar aan het poortje trekken: Vriend, waarom heb je dat niet gezegd?', reageert Van Asten in de vergadering.

Haagsch Kwartier

Bij het HagaZiekenhuis zijn 416 nieuwe appartementen gebouwd, het Haagsch Kwartier. Onder het complex ligt een bewonersparkeergarage. Daar is plek voor 242 auto’s. Daarnaast is er ook een publieke parkeergarage, voor personeel en bezoekers van het HagaZiekenhuis, ook bewoners kunnen daar gebruik van maken.

Van Asten zegt ook dat het altijd duidelijk is geweest hoeveel parkeerplekken er zouden zijn voor de bewoners, dat is volgens hem ook in de raad vastgelegd. De commerciële garage afkopen voor bewoners zou geen oplossing zijn. 'Dan zijn we een hoop gemeenschapsgeld aan een bestaande garage aan het uitgeven.'

Parkeernorm

Bij bouwprojecten kijkt de gemeente altijd naar de parkeernorm. Daarmee wordt een zo reëel mogelijke inschatting gemaakt van het verwachte aantal auto's van bewoners, legt de woordvoerder van Van Asten uit.

'De parkeernorm is gebaseerd op het autobezit bij verschillende woningklassen. Bij appartementen is het gemiddelde autobezit lager dan 1 parkeerplaats.' Hoe hoger de parkeernorm, hoe meer parkeerplekken de ontwikkelaar moet creëren. Dan worden de kosten hoger en kunnen er waarschijnlijk minder woningen worden gebouwd. 'Daarnaast is het risico dan groot dat een deel van de parkeerplaatsen niet wordt gebruikt en leeg blijven staan.' Volgens de gemeente nam het autobezit de afgelopen tien jaar af.

De gemeente laat weten dat er geen aparte afspraken worden gemaakt over abonnementskosten voor de commerciële garage. 'Voor bewoners is er een apart tarief voor parkeerplekken die gerelateerd zijn aan de Schoone Ley, te vinden op hun website.'

Bewonersabonnement parkeergarage

Bewoners van het appartementencomplex kunnen een speciaal bewoners-abonnement afsluiten bij de parkeergarage. Volgens de website van APCOA Parking, de eigenaar van de garage bij het Hagaziekenhuis, kost een maandabonnement voor bewoners 103,31 exclusief btw . De andere parkeerabonnementen voor de garage kosten tussen de 300 en 400 euro per maand.

Bewoner Zayn (niet zijn echte naam) heeft een sociale huurwoning en kan zo'n abonnement niet betalen. ‘Dat is behoorlijk veel.' En het staat volgens hem niet in verhouding met een parkeerplek via de woningbouw. 'Een parkeerplek via Arcade is 55 euro per maand.'

Arcade

Woningcorporatie Arcade laat desgevraagd weten dat alle 65 parkeerplekken in gebruik zijn door bewoners. Dat betekent dat 113 appartementen zijn verhuurd zonder parkeerplaats. Arcade zegt verder niks aan de situatie te kunnen doen. 'De verhuur van de parkeerplaatsen is in handen van de exploitant (APCOA Parking red.) en het parkeervergunningbeleid ligt bij de gemeente Den Haag. Arcade is hierin geen partij.'

Ook zegt de woordvoerder dat Arcade niet van plan is om extra parkeerplekken te huren van APCOA voor de bewoners die nu nog op de wachtlijst staan voor een parkeerplek.