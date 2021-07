‘Het doet pijn in je hart dat clubs en festivals nu weer in zak en as zitten’

150 nieuwe kunstwerken toegevoegd aan app met openbare kunst

De kunstroute van Buitenkunst Den Haag heeft er vanaf vandaag 150 kunstwerken bij in Leidschenveen-Ypenburg, Scheveningen en Laak. Sinds een maand staat de website met informatie over openbare kunst online. Uiteindelijk moeten alle 550 Haagse buitenkunstwerken in het najaar online staan.

In stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg staat een jonge collectie kunstwerken, zowel klein en ingetogen als monumentaal. Een opvallend kunstwerk is de Ling Zhi Helicopters van de Frans-Chinese kunstenaar Huang Yong Ping. Het werd onthuld in oktober 2020.

Waar vroeger vliegtuigen landden staan nu drie reusachtige paddenstoelen met een helikopterpropeller. De kunstwerken staan tussen de nieuwbouwhuizen.

In stadsdeel Scheveningen staan het Vissersmonument van Gerard Bakker op de kop van de Keizerstraat. Daar tuurt een vrouw naar de horizon of haar man al terugkeert van zee. Bij de Scheveningse Bosjes staat het Indisch monument van Jaroslawa Dankowa.

Echtelijke ruzie in Laak

Het kunstwerk Echtelijke ruzie van Jo Klingers in stadsdeel Laak laat het alledaagse zien. Het kunstwerk aan de Noordpolderkade moet een uit de hand gelopen ontbijt voorstellen met een flinke koffiepot, een gebroken tafel en een paar betonnen boterhammen.

Op de site is allerlei informatie te vinden over de sculpturen, standbeelden en reliëfs in de stad. Iedereen kan opzoeken wie de kunstenaar is, wanneer het werk is gemaakt en wat het betekent. Ook zie je op de site welke Haagse kunstwerken een kunstenaar nog meer heeft gemaakt.

