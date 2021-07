Gemeenteraad vergadert over bebouwing Park Sorghvliet en parkeernood Rustenburg-Oostbroek

De gemeenteraad vergadert donderdag onder andere over de komst van een tijdelijk kantoorpand naast het Catshuis in Park Sorghvliet en over de parkeernood in Rustenburg-Oostbroek. De vergadering is vanaf 10.00 uur te volgen via Den Haag TV.

Op verzoek van het CDA debatteert de raad over de vergunningverlening voor bebouwing in Park Sorghvliet. Eerder al spraken de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de Haagse Stadspartij schande van de bouwplannen. ‘Het is belachelijk om een kantoor van vijf verdiepingen in een beschermd park met waardevolle natuur neer te plempen terwijl er lege kantoorruimtes om te hoek staan. Dit plan moet snel van de baan’, vindt Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Robert Barker.

Rustenburg-Oostbroek kent de hoogste parkeerdichtheid van Nederland, zo bleek in 2017 uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Den Haag staan gemiddeld 1.955 auto’s per vierkante kilometer. In Rustenburg-Oostbroek is het vele malen drukker, daar staan 5.645 auto’s per vierkante kilometer. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is van mening dat er in Rustenburg-Oostbroek diverse plaatsen zijn waar de ruimte niet optimaal wordt benut.

'Wij hadden graag ingezet op het realiseren van meer parkeerplaatsen op maaiveldniveau', stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Maar dat was bij de eerste commissiebehandeling van dit initiatiefvoorstel niet de wens van de meerderheid van de raad. Daarom legt Hart voor Den Haag nu een gewijzigd voorstel voor, met oplossingen die volgens de partij wel breed gedragen werden.

Onderdeel van het plan zijn een onderzoek naar een ondergrondse parkeergarage, meer aandacht voor handhaving, beide kanten parkeren aan De la Reyweg, laat burgers meepraten en leg de vakantievergunningen aan banden.