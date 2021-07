‘Het doet pijn in je hart dat clubs en festivals nu weer in zak en as zitten’

Nachtburgemeester Pat Smith en Vincent Marshall van Club Westwood balen er goed van dat het nacht- en uitgaansleven door de verscherpte coronamaatregelen weer op slot zijn gegaan. Vrijdag besloot het kabinet dat de horeca weer om middernacht moet sluiten en meerdaagse evenementen niet meer zijn toegestaan, ook werd er (deels) een streep gezet door het Testen voor toegang.

‘Ik mis het heel erg. Het doet pijn in je hart dat clubs en festivals nu weer in zak en as zitten’, zegt Smith in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Er is gewoon weinig begrip voor nachtleven, festivals en jeugd bij de overheid. Het is wel onderdeel van de maatschappij. De jeugd wordt gekort en daarbij ook de horeca. Ik ben van mening dat er niet wordt nagedacht’, vult Marshall aan.

‘Wat er vooral aan de hand is is dat het compleet te wijten is falen is aan Testen voor toegang’, zegt Smith. ‘Hoe kon je de horeca bezoeken? Door Testen voor toegang. Ik heb al een maand geleden gezegd dat dat zo lek als een mandje is. Zonder antwoord of repliek en wat zien we nu? We zijn weer op slot.’

Dansen met Janssen

Testen voor toegang maakte gebruik van een antigeentest, deze is minder nauwkeurig dan de tests van de GGD. Daardoor konden mensen een negatief resultaat krijgen terwijl ze wel besmet waren. Daarnaast was het resultaat langer geldig dan wat het OMT had aangeraden en konden jongeren na een vaccinatie met Janssen meteen dansen, terwijl nu een pauze van twee weken na de laatste vaccinatie geldt.

Marshall: ‘Daar is alles misgegaan wat er mis kon gaan. Dan verwacht men dat, als de jeugd eindelijk weer op stap mag en het systeem werkt, dat de jeugd toch maar netjes thuis gaat zitten? Natuurlijk niet. Er ligt ook verantwoordelijkheid bij jeugd, clubs en horeca, maar als het systeem wat het mogelijk moet maken totaal niet werkt moet je niet gaan wijzen en zeggen dat er misbruik van wordt gemaakt. Natuurlijk ligt daar ook een verantwoordelijkheid, maar dat is een beetje flauw.’

‘Je hoort nu echt wel dat het te ver gaat’

De nieuwe coronamaatregelen vallen zwaar vertelt Marshall. ‘Niet alleen bij de jongeren. Ik was zelf ook wel chagrijnig toen dit erdoor kwam. Je hoort nu echt wel dat het te ver gaat. Er wordt nu een keuze gemaakt voor vakanties van gevaccineerden, die gaat boven de belangen van de jeugd. En de horeca krijgt weer de deksel op de neus.’ Het kabinet besloot dat evenementen niet op een normale wijze door kunnen gaan tot 13 augustus aanstaande. ‘Weinig kans dat ik een vergunning krijg voor mijn festival de dag erna.’

De afgelopen dagen liep het aantal besmettingen flink op, maar een stijging in ziekenhuisopnames is nog niet te zien. ‘Ik ben heel erg benieuwd naar de ziekenhuisopnames van de komende weken’, zegt Marshall. ‘Als dat blijkt dat die laag blijven is er wat mij betreft geen enkele reden dat we dicht moeten blijven.’

