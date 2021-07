Indiëherdenking nu ook 24/7 online: ‘Monument waar alle verhalen bij elkaar komen’

Het herdenken van de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië kan vanaf nu ook online op indischmonument.nl. Het is een plek om het hele jaar door samen te herdenken, verhalen te delen en door te geven, om te leren en te verbinden.

Elk jaar op 15 augustus is de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Dan wordt de Melati gedragen, de Indische jasmijn als symbool van respect, betrokkenheid en medeleven. Nu kunnen de Melati's ook online worden geplaatst.

Zanger Sjors van der Panne legde een van de eerste online Melati's voor zijn 98-jarige oma Hannie. Zij werd in Bandung geboren. 'De mensen die de verhalen uit eerste hand kunnen vertellen worden steeds ouder. En ik vind het belangrijk dat deze verhalen doorgegeven worden. Om die gedeelde geschiedenis dichtbij te houden. Indischmonument.nl is een monument waar al die verhalen bij elkaar komen en aan elkaar worden verbonden', aldus Sjors.

Thom de Graaf, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, draagt een Melati op aan zijn ouders en oudste broer en zus. 'Die de oorlogsjaren doorbrachten in voormalig Nederlands-Indië. In de gevaarlijke tijd na 15 augustus 1945 wist ons gezin zich te herenigen. Ik ben in 1957 in Nederland geboren maar de oorlogstijd heeft ons gezin in sterke mate gevormd.'

Foto's, filmpjes en interviews

Op Indischmonument.nl zijn honderden foto's, filmpjes, interviews en verdiepende verhalen te vinden. Die bieden context bij persoonlijke gedachten. Ook is er een tijdlijn van 1942 tot nu en een aaneengeschakeld beeldverhaal van historische beelden.

Bekijk hier de nieuwe website indischmonument.nl