Martin van Rijn in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend Martin van Rijn te gast.

Op 17 maart ging Nederland naar de stembus. Bij de kabinetsformatie staat wonen hoog op de politieke agenda. Woningcorporatie Aedes heeft samen met 33 partners de Actieagenda Wonen opgesteld, die het nieuwe kabinet zo in het regeerakkoord kan opnemen.

Iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. Om daar flinke stappen in te maken, bevat de Actieagenda Wonen plannen voor de komende tien jaar. Hoe zien die plannen eruit? Wat betekenen ze voor de stad Den Haag? En hoe kijkt Aedes naar de grootschalige sloop en nieuwbouw in Den Haag Zuidwest? Aedes-voorzitter Martin van Rijn is te gast in Spuigasten.

Spuigasten

